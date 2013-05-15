Долар на міжбанку коштує вже 8,16 грн

У середу, 15 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1500/8,1590 грн/дол., на 12:00 - до 8,1560/8,1635 грн/дол., на момент закриття торгів - до 8,1600/8,1660 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5075/10,5210 грн/євро, на 12:00 – знизилися до 10,5215/10,5370 грн/євро, на момент закриття торгів - зросли до 10,4825/10,4965 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні також зросли - до 0,2592/0,2596 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2591/0,2595 грн/рубль, на момент закриття - до 0,2589/0,2593 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5225 (+0,1675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2894/1,2896, а на 15:00 знизилися до 1,2855/1,2857.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 травня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1480/8,1540 грн/дол., щодо євро - 10,5575/10,5715 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2607/0,2611 грн/рубль.