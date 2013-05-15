Інвестиції в Крим за рік подвоїлись

За поточний рік інвестиції в Крим збільшились майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова Ради міністрів АР Крим Анатолій Могильов.

Він зазначив, що на сьогодні влада Криму інтенсивно працює над тим, аби відновити роботу підприємств, які направлені на переробку сільськогосподарської продукції. Також, за словами Могильова, Крим має великий потенціал для розвитку портового господарства, і, незважаючи на те, що має велику кількість портів, потребує великого порту, який був би більшим, ніж Одеський.

Він також наголосив, що останнім часом збільшилась зацікавленість інвесторів до чималої кількості проектів.

“Останнім часом ми відчуваємо велику зацікавленість інвесторів у Криму. Лише в нинішньому році потенційні інвестори, які зацікавлені у вкладанні коштів в економіку Криму – США, Велика Британія, країни Євросоюзу, Китай, країни Близького Сходу. Це ті інвестори, які готові розглядати проекти з вкладання коштів у Крим. Я всім інвесторам кажу, що повинна бути висока зарплата людей, сплата податків до бюджету Криму і країни, екобезпека для Криму”, - розповів Могильов.

За його словами, на цей час розглядається чимала кількість проектів й інтенсивно проводяться переговори з потенційними інвесторами.