Янукович затвердив склад Держкомісії з питань співробітництва з СОТ

Президент України Віктор Янукович затвердив персональний склад Державної комісії з питань співробітництва зі Світовою організацією торгівлі.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Президент України утворив Державну комісію з питань співробітництва з СОТ.

Головою цієї Комісії було призначено радника Президента - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин АПУ Андрія Гончарука. Янукович доручив йому подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу Комісії.

Згідно з указом Президента від 15 травня, виконавчим секретарем Держкомісії з питань співробітництва з СОТ призначено заступника керівника Головного управління з питань міжнародних відносин - керівника управління двостороннього співробітництва Адміністрації Президента Володимира Балуту.

До складу Комісії увійшли: Степан Дериволков - перший заступник міністра доходів і зборів України; Андрій Єрмолаєв - директор Національного інституту стратегічних досліджень; Анатолій Кінах - народний депутат України, президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою); Юрій Колобов - міністр фінансів; Михайло Короленко - міністр промислової політики; Віктор Майко - заступник міністра закордонних справ; Валерій Мунтіян - Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями СНД, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями (за згодою); Ігор Прасолов - міністр економічного розвитку і торгівлі України; Валерій Пятницький - Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції (за згодою); Микола Присяжнюк - Ммністр аграрної політики та продовольства; Едуард Ставицький - міністр енергетики та вугільної промисловості України; Андрій Сєдов - заступник міністра юстиції України - керівник апарату; Геннадій Чижиков - президент Торгово-промислової палати України (за згодою).

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