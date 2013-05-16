Аукціон Christie's 15 травня встановив історичний рекорд - майже 500 млн дол. за 66 лотів

Аукціон сучасного мистецтва дому Christie's, який пройшов у середу в Нью-Йорку, став найуспішнішим в історії, виручивши понад 495 млн доларів, повідомляє Reuters.

Із 70 лотів, виставлених на торги, не знайшли своїх покупців лише чотири роботи. До того ж картини Джексона Поллока, Ройя Ліхтенштейна і Жана-Мішеля Баскія поновили рекорди аукціонної вартості робіт художників.

На торгах було чимало колекціонерів, готових віддати за виставлені лоти понад 20 млн доларів.

"Ми вступили у нову еру арт-ринку. Є глобальна конкуренція, яку ми раніше на арт-ринку ніколи не бачили", - сказав очільник Christie's в Європі Юссі Пілкканен (Jussi Pylkkanen), який брав участь в торгах.

За даними американської газети New York Times, аукціон Christie's, що пройшов у середу, за розміром виручки залишив далеко позаду аукціон дому Sothebys, який пройшов у вівторок.