На торгах у четвер підтримку євро може надати негативна статистика зі США - експерт

Вплив на валютну пару EUR/USD у першій половині 16 травня можуть надати дані за темпами зростання інфляції за квітень і динаміці торгового балансу за березень в єврозоні - збільшення дефіциту може відправити євровалюту до рівня 1,2825-1,2750, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їх думку, підтримати євро в подальшому може погіршення показників щодо споживчої інфляції за квітень і кількості заявок на допомогу з безробіття в США за минулий тиждень. Якщо очікування виправдаються, євро може підвищитися до рівня 1,2945.

Для GBP/USD підтримкою до зростання також може стати негативна статистика зі США. Центробанку немає чого поспішати зі стимулюванням економіки, а той факт, що прогнози за темпами зростання ВВП Великобританії були підвищені з 0,9% до 1,2% на 2013 рік, тільки це підтверджує. Пара GBP/USD може підвищитися до 1,5260 з метою 1,5300, якщо публікуються сьогодні дані зі США виявляться гіршими за попередні показників.

USD/JPY може торгуватися в діапазоні 101,75-103,00 на тлі звітів по ВВП Японії за 1 квартал і щотижневого звіту за потоками капіталу.