Підприємців почнуть реєструвати платниками ПДВ швидше - експерт

Скасування свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та забезпечення права платника податку на отримання даних певних реєстрів, передбачених проектом закону про внесення змін до Податкового кодексу стосовно обліку та реєстрації платників податків, розроблений Міністерством доходів і зборів України, - це великий плюс для бізнесу. Про це йдеться у надісланому УНІАН коментарі керуючого партнера компанії PSP Audit Дмитра Сушка.

«Процес подачі всіх документів, необхідних для отримання свідоцтва, забирає у платника податків зайвий час. Бували випадки, коли був потрібний візит засновника або директора компанії в податкову», - зазначив аудитор.

У зв'язку з цим, на думку Сушка, «відсутність паперу» може прискорити процес реєстрації підприємства платником ПДВ.

«Водночас слід і далі працювати над зменшенням бюрократії і мінімізацією людського фактора», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів на своєму засіданні 15 березня підтримав проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України про облік та реєстрацію платників податків». Крім скасування свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, законопроект передбачає скорочення терміну (до 1 дня з 3 днів), в який банки повідомляють органи Міндоходів про відкриття рахунків платників податків та облік цих рахунків. Передбачається також скасувати обов'язку платників податків повідомляти контролюючі органи про зміну своїх даних, якщо ці зміни внесені до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців. Крім того, законопроект скасовує необхідність подання платником податків інформації про об'єкти оподаткування за місцем знаходження таких об'єктів: всю інформацію платник податків зможе подавати за місцем основного обліку.

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко вчора, 15 березня, висловив сподівання, що законопроект буде підтриманий і в парламенті, а міністерство, зі свого боку, буде і далі працювати над спрощенням системи адміністрування податків щодо подальшого скасування бюрократичних процедур.