На відкритті міжбанку гривня зміцнилася до долара до 8,15/8,16 грн/дол.

У четвер, 16 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1580/8,1650 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися - до 10,4920/10,5025 грн/євро, щодо російського рубля - також знизилися, до 0,2595/0,2599 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,2865/1,2867 (середа - 1,2894/1,2896).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1500/8,1590 грн/дол., на 12:00 - до 8,1560/8,1635 грн/дол., на час закриття торгів — до 8,1600/8,1660 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5075/10,5210 грн/євро, на 12:00 – знизилися до 10,5215/10,5370 грн/євро, на час закриття торгів — зросли до 10,4825/10,4965 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні також зросли - до 0,2592/0,2596 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2591/0,2595 грн/рубль, на час закриття - до 0,2589/0,2593 грн/рубль.