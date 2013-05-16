МВФ схвалив фінансову допомогу Кіпру на 1 млрд євро

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила трирічний кредит Кіпру, який має фінансові проблеми, на суму близько 1 млрд євро (1,33 млрд доларів США), зазначається у повідомленні фонду, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Перший транш схваленої програми Extended Fund Facility у розмірі 86 млн євро (110,7 млн дол. США) влада Кіпру одержить одразу.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард назвала головним пріоритетом Кіпру стабілізацію банківської системи. Роздутий банківський сектор насамперед став причиною проблем країни, після того, як він потерпів від втрат за кредитами, виданими Греції.

Лагард у своїй поширеній фондом заяві також відзначила, що програма допомоги Кіпру піддається "значним ризикам", оскільки економіка країни, ймовірно, скорочуватиметься в наступні два роки.

"Макроекономічний прогноз схильний до високої невизначеності, і ризики для програми значні. Простору для неуспішної реалізації немає. Повне і своєчасне здійснення програми критично важливе для збереження репутації і досягнення мети програми", - сказала Лагард.

Кіпру доведеться виконати певні умови, включаючи ліквідацію другого найбільшого банку і завдання збитків великим вкладникам, щоб одержати допомогу від МВФ і Євросоюзу на загальну суму 10 млрд євро (13 млрд дол. США).

Згідно з прогнозами МВФ, економіка Кіпру скоротиться у 2013 році на 9% і на 4% - у 2014 році, перш ніж розпочне відновлюватися в 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2013 року Кіпр перевів фінансову систему країни у режим надзвичайного становища. До парламенту було внесено антикризовий пакет законопроектів, який обмежує рух капіталу і зняття готівки. На думку властей, такі заходи мали врятувати острів від фінансового дефолту.

У рамках цих заходів Центробанк країни повідомив, що великі вкладники найбільших банків Кіпру можуть втратити близько 60% заощаджень, які перевищують 100 тис. євро.

Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець першого кварталу 2013 року становила 31,8%. Усього з цієї країни до України надійшли інвестиції обсягом 17,692 млрд доларів США. При цьому інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,817 млрд дол.