Золотовалютні резерви НБУ у квітні зросли на 2,1%

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) у квітні, за оперативними даними, збільшилися на 2,06%, або на 509 млн дол., і на 1 травня становили 25,238 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 2,82%, або на 692 млн дол.

Як повідомляється, резерви в іноземній валюті на 1 травня становили 23,465 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 62,45 млн дол., золото - 1,710 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в березні 2013 року збільшилися на 0,1%, і на 31 березня становили 24,727 млрд дол., у лютому - на 0,2% і станом на 1 березня становили 24,710 млрд дол., у січні - на 0, 4% і на 1 лютого становили 24,652 млрд дол. США.

Золотовалютні резерви НБУ в 2012 році скоротилися на 23% - до 24,5 млрд доларів.