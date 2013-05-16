S&P підтвердив суверенні рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні рейтинги України на рівні "B/B" з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

На думку агентства, рейтинги України стримуються політичною невизначеністю і проблемами фінансового сектора.

«Ми також підтверджуємо довгостроковий рейтинг України за національною шкалою - «uaA-». На наш погляд, стримуючий вплив на рейтинги України чинять політична невизначеність, тиск на фінансовий сектор і слабкі показники зовнішньої ліквідності», - йдеться в повідомленні агентства.

На думку аналітиків S&P, стратегія уряду, спрямована на забезпечення фінансування в іноземній валюті, яке необхідно для покриття зростаючих потреб у зовнішньому фінансуванні в середньостроковій перспективі, як і раніше залежить від наразі сприятливої кон'юнктури на ринках капіталу.

«Позитивний вплив на рейтинги України чинять як і раніше порівняно низький, хоча і зростаючий, рівень боргового навантаження держбюджету та відносно диверсифікована економіка», - переконані в S&P.

Як повідомляв УНІАН,рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло суверенним єврооблігаціям України на 1,25 млрд дол. з купоном 7,5% рейтинг «В» з негативним прогнозом.

Агентство також знизило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою до «uaA-» з «uaA+». Очікуваний рівень відшкодування незабезпеченого боргу в іноземній валюті підтверджено на рівні «4».