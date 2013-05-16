«Запоріжсталь» можна врятувати тільки великими інвестиціями з боку СКМ - експерт

Одне з найбільших вітчизняних металургійних підприємств - Запоріжсталь - можна врятувати тільки великими інвестиціями з боку головного акціонера - групи СКМ Ріната Ахметова.

Про це заявив координатор економічних програм Школи політичної аналітики при НАУКМА Сергій Кисельов, коментуючи пуск на підприємстві нової агломашини за участю Президента України Віктора Януковича і власника групи СКМ Ріната Ахметова.

«Динаміка розвитку комбінату «Запоріжсталь» з осені 2008 року і теперішнього моменту показує, що за умови системної роботи підприємство може подолати багаторічну економічну кризу», - заявив Кисельов.

За словами експерта, за попередні 20 років «Запоріжсталь», як і інші металургійні підприємства, експлуатувала виробничі потужності без будь-яких вкладень. «Ще з 1990-х рр. в бізнес-культуру України в'їлася так звана «take and run strategy», коли основним завданням бізнесмена було отримати швидкий прибуток і перевести його в офшор. Зрозуміло, що при такому підході не йшлося про інвестиції у виробництво. У результаті конкурентоспроможність підприємств і якість їхньої продукції незмінно знижувалися», - уточнив Кисельов.

За словами експерта, купівля «Метінвестом» торік «Запоріжсталі» була швидше стратегічним кроком, не розрахованим на швидкий прибуток. «Фактично група формує вертикально-інтегрований ланцюжок, що включає видобувні компанії і металургійні підприємства»б - вважає Сергій Кисельов. За словами експерта, даний підхід при серйозних інвестиціях у виробництво може бути цілком виправданий з точки зору підвищення рентабельності.

Як заявив сьогодні в Запоріжжі Рінат Ахметов, амбіції СКМ націлені на те, щоб з цього підприємства «зробити один з кращих комбінатів у Східній Європі». «У нас два головних завдання: економіка та екологія. Але без великих інвестицій це зробити неможливо. Незважаючи на те, що на світових ринках сталі сьогодні спостерігається криза, ми будемо активно підтримувати модернізацію», - підкреслив бізнесмен.

«2011 рік «Запоріжсталь» закінчила зі збитками у понад 124 млн грн. Далі за рахунок серйозних інвестицій у модернізацію виробничих потужностей і заходів щодо зниження собівартості вже з серпня 2012 року комбінат вийшов на беззбитковий рівень виробництва », - сказав Кисельов, уточнивши, що в I кварталі 2013 року завод уже отримав 170 млн грн чистого прибутку.

«Сьогоднішній запуск нової агломашини - це продовження стратегії оновлення виробничих потужностей. А враховуючи, що в Запоріжжі спочатку вироблялася продукція з високою доданою вартістю, є всі підстави стверджувати, що рентабельність підприємства буде повністю відновлена. І це дуже важливо, в тому числі з точки зору збереження робочих місць та збільшення зарплат тисяч його працівників », - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році найбільший український гірничо-металургійний холдинг "Метінвест" завершив купівлю контрольного пакета акцій ВАТ «Запоріжсталь».

Раніше СКМ заявила, що має намір продовжувати інвестувати кошти в «Запоріжсталь».

Найбільша фінансово-промислова група України «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову, в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшила інвестиції в модернізацію своїх підприємств на 18,6% - до 17,98 млрд грн.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сегодня Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Рітейл ( роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».