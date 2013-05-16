Котирування гривні до долара на закритті міжбанку в четвер змінилися неістотно

У четвер, 16 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США збільшилися до 8,1580/8,1650 грн/дол., на 12:00 звузився спред до 8,1585/8,1615 грн/дол., на час закриття торгів котирування змінилися неістотно - до 8,1585/8,1610 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,4920/10,5025 грн/євро, на 12:00 - збільшилися до 10,4905/10,5005 грн/євро, на час закриття торгів - знизилися до 10,4995/10,8085 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні також знизилися до 0,2595/0,2599 грн/рубль, на 12:00 котирування не змінилися, на час закриття торгів - знизилися до 0,2598/0,2602.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3995 (-0,1205).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2850/1,2885.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 травня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1600/8,1660 грн/дол., щодо євро - 10,4825/10,4965 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2589/0,2593 грн/рубль.