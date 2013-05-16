Кількість судових розглядів за участю працівників Міндоходів за 4 місяці скоротилася на 8%

Кількість судових розглядів за участю працівників органів Міністерства доходів і зборів України у січні-квітні 2013 року скоротилася на 8% - до 94 тис. справ (на загальну суму 152,2 млрд грн) за рахунок впровадження практики досудового рішення податкових суперечок, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Крім того, у судах розглядаються 68 тис. справ попередніх періодів на суму 134,8 млрд грн.

У Міндоходів наголосили, що у 2013 році 22 тис. справ на суму 15,7 млрд грн були вирішені на користь міністерства. Водночас платники податків виграли 4 тис. справ на загальну суму 6 млрд грн. Крім того, за 4 місяці 2013 року судові органи взяли у провадження 695 справ, які оскаржують митні рішення.

«Результативність правової роботи пов'язана з новими підходами і високим рівнем юридичного супроводу справ, що дозволяє доводити до суду тільки ті спори, по яких не досягнуто компроміс з платником», - підкреслили у Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками першого півріччя 2012 року на розгляді у судах перебувало 120,1 тис. «податкових» справ на загальну суму 146,7 млрд грн, що на 14,5% менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року. Проте оскаржувані суми збільшилися на 20,5%.

У 2011 році кількість звернень до судів скоротилася на 17% порівняно з 2010 роком і становила 142,3 тис.