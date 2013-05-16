Інфляція в Європі у квітні скоротилася

Брюссель. У квітні 2013 року річна інфляція в країнах-членах зони євро знизилася порівняно з березнем 2013 року до 1,2% з 1,7%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - також знизилася до 1,4% з 1,9%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У квітні найвищий рівень річної інфляції був зафіксований у Румунії (4,4​​%), Естонії (3,4%) та Нідерландах (2,8%).

Найнижчий рівень річної інфляції у квітні зареєстрований у Греції (-0,6%), Латвії (-0,4%) та Швеції (0,0%).

У квітні 2012 року в країнах зони євро річна інфляція становила 2,6%, в ​​ЄС-27 - 2,7%.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.