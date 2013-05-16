Азаров вже обіцяє за підсумками року зростання ВВП близько 3%

Уряд України за підсумками 2013 року планує забезпечити зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) близько 3%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з віце-президентом групи з питань зовнішньої політики Європейського парламенту, членом Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Лібором Роучеком.

«Микола Азаров нагадав, що Кабінет міністрів прийняв програму активізації економіки і планує до кінця року вийти на зростання ВВП близько трьох відсотків», - повідомляє прес-служба уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Микола Азаров вісловлював переконання, що в 2013 році вдасться забезпечити зростання валового внутрішнього продукту в країні на 3%.

Зростання реального ВВП України, за умови реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, становитиме у 2013 році 2,5-3,4%.

Згідно з держбюджетом на поточний рік, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трлн грн, зростання ВВП - 3,4%.

Разом з цим експерти прогнозують нульове зростання ВВП або не вище 1,5%.

Міжнародна аудиторська компанія «Ернст енд Янг» знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2013 році до 1,1%, Світовий банк – до 1%, ЄБРР спрогнозував падіння ВВП на 0,5%.