Парламент ухвалив зміни до Бюджетного кодексу у зв'язку зі створенням Міністерства доходів і зборів

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку зі cтворенням органів доходів і зборів".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 228 депутатів при необхідних 226.

Проте, після голосування народний депутат від "Батьківщини" Андрій Шевченко повідомив, що депутатами було зафіксовано неособисте голосування депутата від Партії регіонів Михайла Мироненка - за себе і свого колегу.

Крім того, за словами Шевченка, за депутата від "Батьківщини" Олега Лукашука проголосував позафракційний депутат Ігор Скосар, який раніше також входив до "Батьківщини".

Відповідно, проведено було переголосування питання і вдруге закон також було підтримано 239 голосами із 397.

Законом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України у зв’язку зі створенням Міністерства доходів і зборів України на базі Державної податкової служби України та Державної митної служби України.

Зокрема, у частині другій статті 29 Бюджетного кодексу пункт 7 доповнюється словами «включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами», а пункт 38 викласти в такій редакції: "плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них".

У першій частині статті 45, зокрема, виключено слова «а також погодження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань платників податків чи податкового боргу на строк, що виходить за межі одного бюджетного періоду, стосовно загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів)».

Частина третя статті 59 викладається в такій редакції: «Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, такі місячні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:

1) про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету;

2) про податковий борг;

3) про суми надміру сплачених грошових зобов‘язань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах;

4) про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, включаючи інформацію про заборгованість бюджету з відшкодування податку на додану вартість».

Відповідно до частини третьої статті 60, "органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, такі квартальні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:

1) про суми списаного податкового боргу - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;

2) про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов‘язань платників податків - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;

3) про суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, - не пізніше 50 днів після закінчення кварталу і не пізніше 70 днів після закінчення року».

Крім того, у прикінцевих та перехідних положеннях відзначається, що цей закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», крім пункту 2 розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та абзацу другого пункту 1 і пункту 5 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2013 року.

Також відзначається, що Кабінет Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.