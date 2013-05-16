Зростання ВВП України за підсумками 2013 року не перевищить 1,5% - експерти

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2013 року становитиме не більш як 1,5%, вважають опитані УНІАН експерти.

Як вважає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко, ВВП України в другому кварталі у річному вираженні знизиться на 0,3%, при цьому друга половина поточного року може показати прискорення, і за підсумками року зростання ВВП може становити 1-1,5%.

За оцінками начальника аналітичного відділу «Альфа-банку» (Україна) Олексія Блінова, зростання реального ВВП України в 2013 році становитиме 1,5%, з можливим зниженням на 1% в найближчі два місяці.

Головний економіст фінансових ринків «Креді Агріколь Банку» Олександр Печерицин також прогнозує невелике зростання ВВП у поточному році, на рівні 0,7%, при цьому, за словами експерта, в першому півріччі очікується зниження ВВП.

Начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банку Аваль» Дмитро Сологуб передбачає, що в другому кварталі показник зростання ВВП буде близько нуля, і за підсумками року зростання становитиме від 0,2% до 1%.

Начальник сектору ринкових досліджень «Українське кредитно-рейтингове агентство» (UCRA) Віктор Шулік прогнозує річне зростання ВВП на рівні від 0,2% до 0,7%, начальник управління корпоративних фінансів Укрсиббанку BNP Paribas Group Сергій Ягнич - близько 1%, начальник відділу фінансових проектів рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Світлана Рекрут - від нуля до 1%.

Серед чинників зростання ВВП країни експерти виділяють зростання промислового виробництва за рахунок відновлення зовнішнього попиту і активізації внутрішнього, а також зростання іноземних інвестицій, реалізацію державних стимулюючих програм, розвиток роздрібної торгівлі та сільського господарства.

Докладніше про коментарі експертів читайте на сайті УНІАН-Економіка: http://economics.unian.net/rus/news/168014-ukrainskaya-model-ekonomiki-padenie-i-disbalans.html

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2013 року знизився на 1,3% порівняно з 1-м кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року). При цьому порівняно з 4-м кварталом 2012 року і з урахуванням сезонного чинника показник зростання ВВП становив 0,5%.

Зростання реального ВВП у 2012 році становило 0,2% - до 1408,9 млрд грн (за 2011 рік ВВП становив 1316,6 млрд грн). Спад валового внутрішнього продукту України в 4-му кварталі 2012 року становив 2,5%.

Згідно з урядовим прогнозом, зростання ВВП за підсумками 2013 року становитиме 2,5% – 3,4%. Разом з тим, прогноз зростання ВВП за версією Міжнародного валютного фонду становитиме 0%. У травні поточного року міжнародна аудиторська компанія «Ернст енд Янг» знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2013 році до 1,1%, а Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спрогнозував зниження ВВП на 0,5%.