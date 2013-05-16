Дефіцит держбюджету за підсумками року досягне 3,6-4% ВВП - експерти

Дефіцит держбюджету за підсумками поточного року перевищить запланований показник у 50 млрд грн і становитиме 3,6-4% ВВП, вважають опитані УНІАН експерти.

За словами керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка, бюджетний дефіцит традиційно збільшується ближче до кінця року. «У другому кварталі на тлі повільного економічного зростання в країні дефіцит держбюджету становитиме 5-6 млрд грн. За підсумками року дефіцит зведеного бюджету становитиме 53 млрд грн, або 3,57% ВВП, порівняно з 3,89% ВВП у 2012 році», - говорить експерт.

Начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банку Аваль» Дмитро Сологуб також прогнозує перевищення запланованого показника бюджетного дефіциту за підсумками року. «Сумарний дефіцит держсектору (включаючи «Нафтогаз») цього року становитиме близько 4% ВВП, що трохи краще, ніж 5% минулого року», - уточнює банкір.

«Зважаючи на низькі темпи зростання економіки, доходи бюджету перебуватимуть під тиском, через що уряду доведеться показувати високі темпи зростання доходів за регульованими статтями - акцизи, доходи держпідприємств, планові перерахування прибутку НБУ тощо», - коментує начальник управління корпоративних фінансів «УкрСибБанку» BNP Paribas Group Сергій Ягнич.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, дефіцит держбюджету за січень-березень 2013 року становив 4,523 млрд грн. За цей період держбюджет України одержав 83,791 млрд грн доходів, що на 8,5% більше показника за аналогічний період 2012 року. Проти січня-березня 2012 року фактичні надходження до загального фонду держбюджету зросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.