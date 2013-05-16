Олександра Дубихвоста призначено членом правління Нацбанку

Голова Національного банку України (НБУ) Ігор Соркін призначив Олександра Дубихвоста членом правління Нацбанку, повідомила УНІАН прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, Дубихвоста призначено членом правління 15 травня, нині він обіймає посаду директора департаменту з питань управління валютним резервом і проведення операцій на відкритому ринку НБУ.

«Для мене це призначення – величезний кредит довіри, який я з усією відповідальністю маю намір виправдати», - цитує прес-служба Дубихвоста.

Як повідомляється, Дубихвіст працює у банківській системі з 1998 року, зокрема з січня 2011 року - в системі Національного банку України.

Довідка УНІАН. Відповідно до закону про Національний банк України, правління Нацбанку складається з 11 осіб, при цьому перелік структурних підрозділів, керівники яких входять до складу правління, визначається головою НБУ.