Білл Гейтс знову визнаний найбагатшою людиною світу, за ним йдуть Карлос Слім і Уоррен Баффет

Засновник і голова ради директорів Microsoft Білл Гейтс змістив мексиканського магната Карлоса Сліма з першого місця в списку найбагатших людей світу, свідчать дані індексу Bloomberg Billionaires Index.

За даними Bloomberg, статки Гейтса в четвер, 16 травня, о 16.00 за часом Нью-Йорка становили 72,7 млрд доларів - на 550 млн більше, ніж у його найближчого суперника Карлоса Сліма.

Агентство відзначає, що в поточному році активи Гейтса збільшилися приблизно на 10 млрд доларів. При цьому акції Microsoft у четвер зросли на 28% і досягли максимуму за останні п'ять років, передає ПРАЙМ.

Водночас Слім за цей час втратив близько 2 млрд доларів, що пов'язано з рішенням мексиканського конгресу, який у березні вніс зміни у сфері регулювання телекомунікаційного ринку. Після проведення цієї реформи частка компанії America Movil, що належить Сліму, не зможе займати понад 50% мексиканського ринку, хоча раніше вона була фактичним монополістом у цьому сегменті.

Третє місце в рейтингу Bloomberg і раніше займає американський інвестор Уоррен Баффет.