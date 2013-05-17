«Сбербанк» призупинить он-лайн операції в ніч на 20 травня

Сбербанк (Росія) в ніч на понеділок, 20 травня, припинить на годину з гаком проведення низки онлайн-операцій на час технологічних робіт у процесинговому центрі, повідомив найбільший російський банк.

«Повідомляємо, що 20 травня 2013 року в період з 1.00 по 2.10 за московським часом заплановано проведення технологічних робіт у процесинговому центрі. У зв'язку з цим у зазначений період буде заблоковано проведення операцій в «Особистому кабінеті» у банкоматах і терміналах Сбербанку, здійснення платежів у мережі інтернет, а також у системах «Сбербанк ОнЛ@йн» і Мобільний банк», - йдеться в повідомленні банку.

До того ж фінансові операції з банківськими картками Сбербанку виконуватимуться в повному обсязі, за винятком короткочасних перерв загальною тривалістю не більше 10 хвилин, передає «Газета.Ru».