Оборот роздрібної торгівлі в Україні за 4 місяці зріс на 12,7%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2013 року проти аналогічного періоду минулого року (у порівнянних цінах) збільшився на 12,7% і становив 255,3 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено у Вінницькій області – на 16,2%, до 6,961 млрд грн, у м. Севастополь – на 15%, до 2,934 млрд грн, в Одеській області – на 14,9%, до 15,686 млрд грн, у Запорізькій області – на 14,9%, до 11,681 млрд грн, у Волинській області – на 14,7%, до 4,964 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2013 року проти аналогічного періоду минулого року (у порівнянних цінах) збільшився на 13,4% і становив 184,91 млрд грн.

Оборот роздрібної торгівлі України у 2012 році проти 2011 року (у порівнянних цінах) збільшився на 15,9% – до 804,3 млрд грн.