На торгах у п'ятницю можливий обвал євро - експерт

На динаміку EUR/USD на валютних торгах у п'ятницю, 17 травня, вплив надаватимуть коментарі європейських офіційних осіб про стан економіки єврозони, який залишає бажати кращого, що може обвалити пару нижче позначки 1,2860 з метою 1,2800, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їх думку, для GBP/USD на сьогодні немає новин, які змогли б зробити істотний вплив на ринку. Будуть цікаві технічні рівні. Опором для пари може виступити відмітка 1,5330, при пробої якої зростання буде обмежене рівнем 1,5415. Стримувати зниження будуть рівні підтримки 1,5230-1,5160.

Очікується, що сьогодні прем'єр-міністр Японії Абе представить громадськості новий економічний план, у рамках якого будуть знижені податки і послаблено регулювання. Отже, враховуючи «надпрограму» кількісного та якісного пом'якшення, стимулювання економіки і відновлення темпів зростання інфляції буде йти на двох фронтах. Однак, якщо Абе про це не заявить, то ієна може знову зміцнитися. Щодо пари USD/JPY найближчий рівень підтримки - 101,90, мета - 101,40.