Гривня знизилася щодо долара на відкритті міжбанку в п'ятницю

У п'ятницю, 17 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1580/8,1630 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли - до 10,4950/10,5035 грн/євро, щодо російського рубля - також зросли, до 0,2597/0,2601 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні – 1,2863/1,2865 (четвер - 1,2865/1,2867).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1580/8,1650 грн/дол., на 12:00 звузився спред до 8,1585/8,1615 грн/дол., на момент закриття торгів котирування змінилися не набагато - до 8,1585/8,1610 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,4920/10,5025 грн/євро, на 12:00 - зросли до 10,4905/10,5005 грн/євро, на момент закриття торгів - знизилися до 10,4995/10,8085 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні також знизилися до 0,2595/0,2599 грн/рубль, на 12:00 котирування не змінилися, на момент закриття торгів - знизилися до 0,2598/0,2602.