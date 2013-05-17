Законопроект про трансфертне ціноутворення дозволить залучити в бюджет до 20 млрд грн

Ухвалення законопроекту про трансфертне ціноутворення, що передбачає введення оподаткування операцій з пов'язаними особами, а також попереджувального можливість використання офшорних схем і виведення прибутку в країни з низькими ставками оподаткування, дозволить залучити до бюджету України до 20 млрд грн за три роки, причому перші суми платежів надійдуть вже до кінця поточного року. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, виступаючи під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Прийняття законопроекту з трансфертного ціноутворення - це крок вперед. Ми бачимо позицію уряду, позицію бізнесу, вона схвальна, і комітету. Сума надходжень, у разі ухвалення законопроекту, становитиме 20 млрд грн за три роки. Частина цієї суми буде отримана вже цього року», - сказав Клименко.

Він також наголосив, що боротьба з податковими гаванями - загальносвітова тенденція. «Всі сьогодні борються з податковими гаванями, і ми зробили крок щодо вирішення цього питання. І я сподіваюся, що парламент підтримає цей законопроект», - зазначив міністр.

Він ще раз висловив думку міністерства про те, що податок на прибуток необхідно платити в країні, де виробляється продукція. «Податок на прибуток повинен бути сплачений там, де стоять виробничі потужності», - наголосив Клименко.

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендував парламентаріям прийняти за основу законопроект про трансфертне ціноутворення, підготовлений Міністерством доходів і зборів України у співпраці з представниками ділових кіл та консалтингової компанії PriceWaterhouseCoopers у грудні 2012 року.

Законопроект покликаний скасувати практику використання офшорних схем у торгових операціях, однак наполягають на якнайшвидшому прийнятті цього законопроекту. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік.

Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власне бізнесу, який готує і подає документацію з трансфертного ціноутворення з описом угоди, контрагентів, аналізом ризиків та обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. За ненадання такої документації накладатиметься штраф у розмірі до 5% від суми угоди.

До того ж контроль, згідно із законопроектом, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише у разі виявлення та підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни та умов торгівлі з різних операцій. Така угода, як передбачається, зведе нанівець будь-які порушення стосовно ціноутворення та ухилення від сплати податків.

У середині січня 2013 року законопроект був обговорений і схвалений на засіданні Кабінету Міністрів.