Нацбанк подовжив дію обов'язкового продажу 50% валютної виручки до 19 листопада

Національний банк України своєю постановою продовжив на півроку - до 19 листопада - дію вимоги з обов'язкового продажу 50% валютної виручки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в НБУ заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова.

При цьому вона зазначила, що НБУ не має наміру користуватися своїм правом законодавчої ініціативи і запроваджувати такі обмеження на постійній основі.

«Шість місяців – це нормальний термін. Такі обмеження повинні мати строковість, і тому запроваджувати такі обмеження на постійній основі немає необхідності», - заявила Щербакова. Вона також повідомила, що відповідна постанова НБУ від 14 травня зареєстрована в Мін’юсті і набирає чинності з 20 травня.

Також представник Нацбанку повідомила, що регулятор зберіг запроваджене одночасно з обов'язковим продажем валютної виручки обмеження термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями в 90 днів. Відповідна постанова набирає чинності з 20 травня.

За словами Щербакової, запроваджені обмеження дають змогу зменшити попит на валюту і підвищити ритмічність її надходжень на міжбанківський ринок без пригнічення ринку. «Запроваджені обмеження виправдали себе вже в грудні минулого року, коли попит на валюту знизився в 5 разів на міжбанківському валютному ринку і в 7 разів — на готівковому ринку. З початку поточного року попит на валюту на міжбанківському валютному ринку також скоротився в 5 разів. Крім того, в квітні поточного року пропозиція валюти на ринку перевищила попит, вперше зафіксовано позитивне сальдо в 120 млн. дол. в еквіваленті. Ця тенденція зберігається в травні, що дає змогу Національному банку не втручатися в діяльність міжбанківського ринку: наша участь цього року становить 1%, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник перевищував 3%», - сказала Щербакова.

Вона також повідомила про збереження тенденції підвищення довіри населення до банківської системи і національної валюти, що підтверджується приростом гривневих депозитів за січень-квітень поточного року на 16% при одночасному скороченні доларових депозитів на 3%.

За словами чиновника, ці тенденції сприяють пожвавленню кредитування, темпи підвищення якого все ще низькі і становлять 2%, при цьому можливості банківської системи дають змогу забезпечити вищий показник.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок». Відповідно до цього закону за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті, а також право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

19 листопада 2012 року НБУ скористався передбаченим законодавством правом і запровадив обов'язковий продаж 50% валюти експортерами і паралельно з цим зменшив терміни розрахунку за зовнішньоекономічними контрактами зі 180 до 90 днів. Нацбанк також зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (у еквіваленті) й більше.