Міністерство доходів і зборів перейшло на новий інтернет-майданчик

Міністерство доходів і зборів оновило офіційний сайт, і тепер вся інформація про роботу міністерства буде оприлюднена на інтернет-майданчику за адресою minrd.gov.ua.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

«Новий сайт має кілька переваг: зручна навігація і панель управління, оптимізовані алгоритми пошуку необхідної інформації, мультимедійна галерея, підписка на новини, інтеграція з соціальними мережами», - зазначили в міністерстві.

Крім того, на сайті розміщено податкове та митне законодавство, нормативно-правові акти з єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування. Користувачі також зможуть завантажити електронні форми всіх документів і отримати рекомендації фахівців з оформлення звітності. Календар сплати обов'язкових платежів також розміщений на новому сайті.

Найближчим часом сайт міністерства об'єднає 28 веб-сторінок своїх територіальних органів.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Указ про створення Міністерства доходів і зборів України на базі Державної податкової та Державної митної служби. 18 березня 2013 року Президент підписав Положення про міністерство, поклавши на нього обов'язок з адміністрування податків і зборів, включаючи єдиний соціальний внесок, а також підпорядкувавши Міндоходів податкову міліцію.