Азаров знайшов шлях економічного розвитку України

Головний шлях економічного розвитку України полягає в структурній зміні вітчизняної економіки, спрямованій на високотехнологічні, наукомісткі та інноваційні галузі, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

«Уряд послідовно створює основу для цього», - цитує прес-служба слова Азарова, який відвідав відкриття науково-дослідного центру компанії "Samsung Electronics Україна" у п'ятницю в Києві.

Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр наголосив, що законодавство України дає істотні стимули для роботи IT-компаній, авіакосмічних підприємств і виробників інноваційної продукції на вітчизняному ринку.

Також Азаров зазначив, що Україна володіє високим потенціалом для того, щоб компанія Samsung могла розвиватися, і пообіцяв, що уряд всіляко сприятиме цьому.

«Мені дуже імпонує довгострокова політика компанії з інвестування в Україну. Відкриття цього центру свідчить про те, що стратегія компанії полягає не тільки в завоюванні ринку, а й у розбудові довгострокових відносин з Україною як країною та українським суспільством", - зазначив прем'єр.

Водночас Азаров повідомив, що в Україні ухвалять спеціальний закон з підтримки IT-галузі.

«Безперечно, закон про підтримку IT-галузі ухвалять, і уряд твердо налаштований на те, щоб для цієї галузі був створений спеціальний режим підтримки», - наголосив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, виробник електроніки "Samsung Electronics Україна" планує інвестувати 63 млн дол. в два науково-дослідні центри в Києві і Харкові, офіційно відкриті 17 травня 2013 року.

Samsung Electronics Co., Ltd. – світовий лідер з виробництва мобільних терміналів і смартфонів. Штат Samsung Electronics налічує 236 тис. співробітників, які працюють у 79 країнах світу. Дохід компанії у 2012 році становив близько 188 млрд дол.