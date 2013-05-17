На закритті міжбанку гривня знизилася щодо долара

У п'ятницю, 17 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1580/8,1630 грн/дол., на 12:00 - зросли до 8,1535/8,1570 грн/дол., на момент закриття торгів - знизилися до 8,1545/8,1575 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,4950/10,5035 грн/євро, на 12:00 - до 10,4880/10,4985 грн/євро, на момент закриття торгів - до 10,4860/10,4960 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування також зросли, до 0,2597/0,2601 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2596/0,2600 грн/рубль, на момент закриття - до 0,2595/0,2599 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3565 (-0.0165).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2850/1,2885.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 травня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1585/8,1610 грн/дол., щодо євро - 10,4995/10,8085 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2598/0,2602 грн/рубль.