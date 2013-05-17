Податкова міліція Києва виявила порушень на 195 млн грн

Податкова міліція Києва в січні-квітні 2013 року виявила 418 кримінальних правопорушень на загальну суму 195 млн грн, 80% з яких – ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

Крім того, за січень-квітень ц.р. співробітники податкової міліції Києва закрили 10 конвертаційних центрів і провели 179 перевірок платників податків, які користувалися послугами цих центрів, додатково нарахувавши до бюджету 83 млн грн.

Як повідомляв УНІАН,обсяг тіньових операцій і операцій з використанням послуг конвертаційних центрів у Києві в 2012 році досяг 200 млн грн, через що прямі втрати державного бюджету становили близько 30 млн грн.