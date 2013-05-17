У Києві в листопаді відбудуться збори Світового економічного форуму

Попередні підсумки роботи експертів у рамках ініціативи Президента України Віктора Януковича з дослідження перспектив розвитку економіки України будуть повідомлені на зборах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), який пройде в Києві в листопаді 2013 р., а остаточний звіт про результати цього дослідження буде опублікований у січні 2014 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, про це 16 травня повідомив заступник керівника департаменту стратегічного планування Всесвітнього економічного форуму Стефан Мергенталер під час зустрічі з першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолієм Максютою.

За інформацією прес-служби, Мергенталер зазначив, що протягом наступних 12 місяців представники форуму тісно співпрацюватимуть з усіма зацікавленими і залученими представниками як державних, так і приватних структур, а також міжнародними інвесторами і компаніями, які розглядають перспективи ведення бізнесу в Україні, щоб ознайомитися з подальшими перспективами розвитку економіки України.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 р. Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Києві планується провести Міжнародний економічний форум в рамках Всесвітнього Давоського економічного форуму.

«Ми плануємо найближчим часом провести в Україні саміт європейських країн і євразійських країн, який дасть нам можливість долати ті виклики, які сьогодні стоять перед нашими країнами», - сказав Янукович у Давосі після зустрічі із засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом 24 січня.