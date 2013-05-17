Експерт розповів, скільки діятиме обов'язковий продаж 50% валютної виручки

Вимоги Національного банку України щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки діятимуть до 2014 року включно.

Як повідомила УНІАН прес-служба групи «Інвестиційний Капітал Україна», таку думку висловив керівник аналітичного підрозділу групи Олександр Вальчишен.

«У разі подальшого сприятливого розвитку подій Національний банк не продовжуватиме це обмеження, однак такий варіант розвитку подій менш ймовірний, ніж варіант, коли норма щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки буде продовжуватися і далі, в 2014-й рік», - сказав експерт.

О.Вальчишен також не виключає можливості посилення норми обов'язкового продажу валютної виручки надалі. «У разі необхідності, за умови зростання негативних очікувань, можливе збільшення норми щодо обов'язкового продажу валюти з 50% до 75-100%», - прогнозує експерт.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою продовжив на півроку - до 19 листопада - дію вимоги щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки. За словами директора генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олени Щербакової, НБУ не має наміру користуватися своїм правом законодавчої ініціативи і вводити такі обмеження на постійній основі.