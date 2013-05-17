Влада готує нововведення для реалізаторів конфіскату

Міністерство юстиції пропонує зобов‘язати спеціалізовані організації, що здійснюють реалізацію арештованого державними виконавцями майна, оприлюднювати в Єдиному реєстрі виконавчих проваджень повну інформацію про всі прилюдні торги та аукціони з реалізації такого майна, у тому числі інформацію про майно, що реалізується на комісійних умовах.

Відповідний проект змін до Положення про єдиний реєстр виконавчих проваджень Мін’юст оприлюднив на своєму офіційному веб-сайті для громадського обговорення, повідомили УНІАН у прес-службі міністертсва.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, у результаті змін планується розв‘язати проблему з численними порушеннями під час допущення спеціалізованими організаціями потенційних учасників до участі в торгах та аукціонах. Крім того, планується встановити відповідальність спеціалізованих організацій за достовірність внесеної до Реєстру інформації.

З цією метою пропонується удосконалити процедуру формування та ведення Єдиного реєстру виконавчих проваджень.

Зокрема, обов‘язковому внесенню до Реєстру підлягатимуть відомості про організацію, якій передане майно для реалізації (повне найменування, місцезнаходження, телефон, адреса веб-сайту тощо); щодо найменування та опису майна; місця, дати і часу проведення торгів; номеру рахунку спеціалізованої організації для сплати гарантійного внеску; кінцевого строку реєстрації заяв для участі в торгах; місця, дати і часу ознайомлення з майном, яке продається; відомостей про те, чи торги відбулися; відомостей про реалізоване майно, ціну продажу тощо. Крім того, якщо продажу підлягатимуть непродовольчі товари на комісійних умовах, то у відомостях про майно зазначатиметься комплектація товару, марка, потреба у ремонті, колір тощо.

Посадові особи органів Державної виконавчої служби та спеціалізовані організації нестимуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, яка вноситиметься ними до Єдиного реєстру виконавчих проваджень. Передбачається, що це унеможливить порушення під час допущення потенційних учасників до участі у торгах та аукціонах.