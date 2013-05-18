Посол Німеччини впевнений, що Угоду про асоціацію між ЄС і Україною буде підписано в листопаді

Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль не сумнівається, що Угоду про асоціацію між ЄС і Україною буде підписано в листопаді під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відвідування Полтави.

За його словами, Німеччина відстоює підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

"Після підписання угоди Полтавська область має всі шанси стати дуже привабливим регіоном для іноземних інвесторів, а також отримає великі можливості в сфері економіки, сільського господарства", - сказав посол.