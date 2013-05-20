Для відновлення співпраці з МВФ дефіцит держбюджету не має перевищувати 2% ВВП у 2013 році

Для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні необхідно, щоб дефіцит державного бюджету не перевищив 2% ВВП в 2013 році і 1,9% - в 2014 році.

Як повідомляє «Дзеркало тижня», про це йдеться у проекті Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ.

Згідно з повідомленням, українському уряду доведеться не підвищувати зарплату для першого базового розряду (852 грн).

Крім того, уряду необхідно "утримувати темпи підвищення мінімальної заробітної плати відповідно з показником середньорічного зростання, що становить 5%, як передбачено в бюджеті на 2013 рік".

Водночас у бюджеті на наступний рік необхідно передбачити скасування запланованого зниження ставки ПДВ з 20% до 17%, а також політику "нульового зростання реальної заробітної плати в державному секторі" з обмеженням витрат на товари та послуги.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, витратами - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

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