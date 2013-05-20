В Україні монетарна база в квітні зросла на 4,3%, грошова маса - на 2%

Монетарна база в Україні у квітні 2013 року зросла на 4,3%, грошова маса – на 2,0%. Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази за квітень збільшився на 4,3% (з початку року – на 4,7%) – до 267,2 млрд грн. Грошова маса в квітні зросла на 2,0% (з початку року – на 5,6%) – до 816,9 млрд грн», – йдеться в повідомленні НБУ.

Також повідомляється, що обсяг рефінансування комерційних банків Нацбанком у квітні становив 3,2 млрд грн (з початку року - 9,3 млрд грн). Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 7,92% річних (із початку року - 7,88%). При цьому обсяг мобілізаційних операцій становив 6,5 млрд грн, а середньозважена процентна ставка - 3,25% (з початку року відповідно 46,6 млрд грн і 2,53%).

За інформацією НБУ, загальний обсяг залишків банківських депозитів у квітні зріс на 7,8 млрд грн, або на 1,3% (з початку року - на 5,7%), - до 600,1 млрд грн. «Це відбулося виключно за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті, які за місяць зросли на 2,6% (з початку року - на 10,9%). В іноземній валюті залишки коштів на депозитних рахунках знизилися на 0,5% (з початку року - на 1,1%). Кошти фізичних осіб у квітні зросли на 2,2% (з початку року - 8,1%) - до 395,4 млрд грн. Залишки депозитів юридичних осіб протягом місяця зросли на 0,4% (з початку року - на 1,3%) - до 204,7 млрд грн», - повідомляє НБУ.

Також повідомляється, що в квітні загальний обсяг залишків за кредитами зріс на 3,7 млрд грн, або на 0,5% (з початку року - на 1,9%), - до 824,8 млрд грн завдяки приросту кредитів як у національній, так і в іноземній валюті на 0,5% (з початку року - на 1,6% і 2,4% відповідно). Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, за квітень зросли на 0,4% (з початку року - на 2,1%) - до 639,4 млрд грн. Залишки за кредитами, наданими фізичним особам, у квітні зросли на 0,8% (з початку року - на 1,2%) і становили 185,4 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками в квітні зріс на 4,1% (з початку року - на 5,5%) - до 214,5 млрд грн. Рівень коррахунків банків за місяць зменшився на 12,1% (з початку року - на 18,3%) - до 20,2 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками станом на 1 травня 2013 року, згідно з встановленими нормативами, становив 19 млрд грн, із них на окремий рахунок у Нацбанку було перераховано 6,6 млрд грн. Кошти уряду в національній валюті на рахунках у НБУ за квітень зросли на 5,2% (з початку року - майже у 8 разів) - до 3,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН,монетарна база в Україні в березні 2013 року зросла на 0,5%, грошова маса – на 1,5%.

Згідно з Основним принципам грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні в 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.