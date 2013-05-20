Уперше з початку року продаж валюти населенням перевищив попит

Чистий продаж готівкової валюти населенням у квітні 2013 року становив 118 млн дол., тоді як у березні цього року чиста купівля становила 3 млн дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 3,026 млрд дол. (у еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 1,572 млрд дол., продали — на 1,454 млрд дол.

Банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в квітні знизилися на 5,4 млн дол. і на 1 травня 2013 року становили 22,377 млрд дол.

Також повідомляється, що в квітні обсяг операцій із безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 47,897 млрд дол. (із урахуванням операцій Держказначейства). Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку (в еквіваленті) 233,6 млн дол. (180 млн євро), а обясг купівлі валюти становив 40 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у березні на міжбанківському валютному ринку (в еквіваленті) Нацбанк продав 496,1 млн дол., а обсяг купівлі валюти становив 188,6 млн дол. (60 млн дол. і 100 млн євро). Обсяг операцій із готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України в березні становив 2,509 млрд дол. (у еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 1,253 млрд дол., продали - на 1,256 млрд дол. Банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в березні знизилися на 195,9 млн дол. і на 1 квітня 2013 року становили 22,383 млрд дол.