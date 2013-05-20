Зниження індексу виробництва базових галузей у квітні сповільнилося до 1,3%

Зниження індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у квітні 2013 року сповільнилося до 1,3% у річному виразі зі зниження на 4% в березні, повідомляє Національний банк України (НБУ) на своєму офіційному сайті.

Як сказано в повідомленні, основним чинником позитивної динаміки є зростання обсягів промислового виробництва і будівництва.

«Зокрема, відновлення в квітні роботи трьох найбільших промислових підприємств дало можливість наростити обсяг виробництва промисловості на 2,2% за вирахуванням сезонного чинника, а падіння в річному виразі сповільнилося з 5,2% в березні до 2,2% у квітні», - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН,в Україні спад промислового виробництва у квітні 2013 року порівняно з квітнем 2012 року становив 2,2%, порівняно з березнем 2013 року спад становив 1,5%, а за підсумками січня-квітня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 4,2%.