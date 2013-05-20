Кількість платників ПДВ у квітні зросла до 242,6 тис.

11:44, 20 травня 2013
Фінанси
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Платниками податку на додану вартість у квітні стали 3,14 тис. осіб, а їхня загальна кількість на 1 травня зросла до 242,6 тис., повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Аналітики міністерства заявляють, що місячне зростання кількості платників становить не менше 3 тис. осіб, і цей показник, як очікується, зростатиме і далі, оскільки в Міндоходів розраховують на прийняття Верховною Радою законопроекту про подальше спрощення процедури реєстрації підприємців і підприємств.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України розробило законопроект про внесення змін до Податкового кодексу в частині спрощення реєстраційних процедур. Документ був підготовлений на виконання Національного плану дій на 2013 рік, а також плану заходів щодо підвищення показників України в рейтингу Світового банку за ступенем легкості ведення бізнесу Doing Business. Законопроект був схвалений минулого тижня на засіданні Кабінету Міністрів і переданий на розгляд до парламенту.

Законопроект передбачає низку важливих нововведень, спрямованих на зменшення адміністративних бар'єрів у процесі реєстрації платників ПДВ. Зокрема, після прийняття цього законопроекту в охочих зареєструватися платниками ПДВ та єдиного податку не буде необхідності в отриманні свідоцтва про реєстрацію. Достатньо буде лише отримати виписку з відповідних реєстрів.

Відразу ж після реєстрації інформація про взяття суб'єктів господарювання на облік в міністерстві буде розміщуватися на єдиному веб-порталі Міндоходів.

Законопроектом також передбачається скорочення терміну повідомлення банками та іншими фінансовими установами органів Міністерства доходів і зборів про відкриття рахунків платників податків (з 3 до 1 дня), а також терміну повідомлення органами Міндоходів про прийняття рахунків або відмову в прийнятті таких рахунків на облік.

Крім того, проектом закону пропонується звільнити платників податків від обов'язку повідомляти в контролюючі органи про зміни у своїх даних, якщо такі зміни внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

«Я впевнений, що цей законопроект буде підтриманий у парламенті, оскільки він містить прогресивні норми, що дозволяють підприємцям економити час і ресурси під час спілкування з державними органами», - зазначив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

Крім того, низка експертів уже висловилася на користь законопроекту, оскільки він дійсно істотно заощадить часові та фінансові витрати під час реєстрації підприємницької діяльності.

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