Курс продажу готівкового долара цього тижня може впасти - експерт

На динаміку євро цього тижня впливатимуть дані зі США і єврозони, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, передусім, інвестори очікують публікації протоколів останнього засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США 22 травня. У разі підтвердження настроїв на згортання програми QE3 євро може одержати підтримку до зростання. Крім того, позитивно на євровалюті може позначитися і поліпшення даних з продажів на ринку нерухомості США за квітень, тому що інвестори почнуть відкривати довгі позиції за ризиковими активами. З єврозони важливими для ринку стануть дані щодо індексу PMI за квітень.

Діапазон коливання євро на міжнародному ринку, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, може становитии 1,2600-1,3000. Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку буде перебувати в межах 10,42-10,75 грн.

Курс продажу готівкового долара цього тижня може дещо знизитися. Інтерес до іноземної валюти з боку населення і бізнесу буде поступово зменшуватися, що трохи підтримає гривню. Утім, якщо попит на американську валюту на ринку збережеться, то зростання середнього курсу продажу готівкового долара навряд чи перевищить 0,3%. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, курс продажу готівкового долара на тижні, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 8,155-8,189 грн.

Вплив на вартість російського рубля цього тижня надаватимуть дані зі США і єврозони. Підтримку рублю може надати підтвердження намірів ФРС США про згортання програми кількісного пом'якшення, а також позитивні дані з продажів на ринку нерухомості за квітень. Якщо ж статистика вийде негативною, то інвестори продовжать відкривати довгі позиції за доларом США. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля на тижні - 0,257-0,264 грн.