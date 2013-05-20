Гривня на відкритті міжбанку в понеділок зміцнилася щодо долара

У понеділок, 20 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1490/8,1560 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,4770/10,4860 грн/євро, щодо російського рубля також знизилися - до 0,2600/0,2604 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2858/1,2860 (субота - 1,2836/1,2838).

У суботу Нацбанк на ринок не виходив.

Довідка УНІАН. У суботу, 18 травня, у зв'язку з вихідним днем на світових риках, торги були можливі лише розрахунками ТОМ. На момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,1500/8,1600 грн/дол., щодо євро — 10,4590/10,4780 грн/євро, щодо російського рубля — 0,2588/0,2592 грн/рубль.