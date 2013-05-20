Дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України в 1-му кварталі знизився майже в 10 разів

Дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України у першому кварталі 2013 року становив 125,8 млн дол., тоді як у першому кварталі 2012 року дефіцит становив 1,190 млрд дол.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками першого кварталу 2013 року становило 1,987 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 1,861 млрд дол., проти 2,921 млрд дол. дефіциту і 1,731 млрд дол. профіциту, відповідно, у першому кварталі минулого року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в першому кварталі 2013 року знизився до 19,325 млрд дол. (у першому кварталі 2012 року - 20,643 млрд дол.), до того ж імпорт товарів становив 17,898 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 19,079 млрд дол.) , імпорт послуг - 1,427 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 1,563 млрд дол.).

Експорт товарів і послуг з України в першому кварталі 2013 року знизився до 19,199 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 19,453 млрд дол.). При цьому експорт товарів становив 15,911 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 16,158 млрд дол.), експорт послуг - 3,288 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 3,295 млрд дол.).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. в 2011 році.