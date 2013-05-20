Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у першому кварталі знизився в 9,5 рази

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в першому кварталі 2013 року становив 125,8 млн дол., тоді як у першому кварталі 2012 року дефіцит становив 1,190 млрд дол.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками першого кварталу 2013 року становило 1,987 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 1,861 млрд дол., проти 2,921 млрд дол. дефіциту і 1,731 млрд дол. профіциту, відповідно, в першому кварталі минулого року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в першому кварталі 2013 року знизився до 19,325 млрд дол. (у першому кварталі 2012 року – 20,643 млрд дол.), причому імпорт товарів становив 17,898 млрд дол. (у першому кварталі минулого року – 19,079 млрд дол.), імпорт послуг – 1,427 млрд дол. (у першому кварталі минулого року – 1,563 млрд дол.).

Експорт товарів і послуг із України в першому кварталі 2013 року знизився до 19,199 млрд дол. (у першому кварталі минулого року – 19,453 млрд дол.). При цьому експорт товарів становив 15,911 млрд дол. (у першому кварталі минулого року – 16,158 млрд дол.), експорт послуг – 3,288 млрд дол. (у першому кварталі минулого року – 3,295 млрд дол.).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.