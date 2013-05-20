Профіцит зовнішньої торгівлі послугами в 1-му кварталі зріс на 7,5% - до 1,861 млрд дол.

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками першого кварталу 2013 року зросло на 7,5% - до 1,861 млрд дол. порівняно з так само позитивним сальдо у першому кварталі 2012 року в 1,731 млрд дол.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2013 року експорт послуг становив 3,288 млрд дол. або 99,8% щодо першого кварталу 2012 року, обсяг імпорту становив 1,427 млрд дол. або 91,3% щодо першого кварталу 2012 року. Зовнішньоторгівельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні послуги (58,3%), ділові послуги (11,3%), а також послуги у сфері телекомунікацій, комп'ютерні та інформаційні послуги (9,4%).

Зростання обсягів експорту послуг у першому кварталі 2013 року зафіксовано у сфері переробки матеріальних ресурсів - на 186,1 млн дол., послуг у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг - на 77,9 млн дол., роялті та інших послуг, пов'язаних із використанням інтелектуальної власності - на 6,6 млн дол., ділових послуг - на 5,2 млн дол., а також послуг, пов'язаних із фінансовою діяльністю - на 3,7 млн дол.

До того ж зафіксовано зниження обсягів експорту з послуг трубопровідного транспорту - на 143,6 млн дол., залізничного транспорту - на 30 млн дол., повітряного (на 16 млн дол.) і морського (на 11,8 млн дол.) транспорту, інших допоміжних і додаткових транспортних послуг - на 25,8 млн дол., послуг, пов'язаних із подорожами - на 28,5 млн дол., послуг зі страхування - на 18,8 млн дол., будівельних послуг - на 12,2 млн дол.

Експорт послуг до країн СНД у першому кварталі 2013 року становив 40,4% загального обсягу експорту, до країн Європейського Союзу - 30,7%. Основною країною-партнером України в експорті послуг залишається Росія, на яку припадає 1,235 млрд дол., або 37,6% загального обсягу експорту послуг.

Найбільшу частку в імпорті послуг за підсумками першого кварталу 2013 року становили транспортні послуги - 23,6%, ділові послуги - 19,5%, фінансові послуги - 11,5%, державні та урядові послуги - 11,3%, послуги, пов'язані з подорожами - 9,9%, роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності - 9,6%.

Зростання обсягів імпорту послуг зафіксовано у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг - на 20,6 млн дол., державних і урядових послуг - на 13 млн дол., послуг із ремонту та технічного обслуговування - на 10 млн дол., ділових послуг - на 6,1 млн дол. і послуг, пов'язаних із подорожами - на 3,3 млн дол.

При цьому знизилися обсяги імпорту фінансових послуг - на 55,6 млн дол., будівельних послуг - на 52 млн дол., послуг приватним особам, культурних і рекреаційних послуг - на 39,9 млн дол., транспортних послуг - на 21,4 млн дол. (за рахунок зниження послуг повітряного транспорту на 21,4 млн дол. і залізничного - на 13 млн дол.).

Імпорт послуг із країн СНД у першому кварталі 2013 року становив 19,4% загального обсягу імпорту, з країн Європейського Союзу - 48,9%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні профіцит зовнішньої торгівлі послугами за 2012 рік знизився на 9,7% порівняно з 2011 роком - до 6,821 млрд дол. У 2012 році експорт послуг становив 13,528 млрд дол. або 98,1% щодо 2011 року, обсяг імпорту становив 6,706 млрд дол. і зріс на 7,6%.

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