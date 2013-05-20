На закритті міжбанку гривня знизилася щодо долара

У понеділок, 20 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США зросли до 8,1490/8,1560 грн/дол., на 12:00 - знизилися до 8,1575/8,1600 грн/дол., на момент закриття торгів - до 8,1600/8,1640 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні до євро знизилися до 10,4770/10,4860 грн/євро, на 12:00 - до 10,4940/10,5035 грн/євро, на момент закриття торгів - зросли до 10,4910/10,5020 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2600/0,2604 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2606/0,2610 грн/рубль, на момент закриття торгів - до 0,2609/0,2613 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2895 (-0,1305).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2820/1,2875.

Довідка УНІАН. У суботу, 18 травня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилося на рівні 8,1500/8,1600 грн/дол., до євро - 10,4590/10,4780 грн/євро, до російського рубля - 0,2588/0,2592 грн/рубль.