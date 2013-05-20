«ПриватБанк» організував "гарячу лінію" для імпортерів і експортерів

«ПриватБанк» організував безкоштовний цілодобовий консультаційний сервіс для підприємств і компаній, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД), повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, фахівці «гарячої лінії ЗЕД» за телефоном та електронною поштою зможуть надати інформаційно-консультаційну підтримку з питань складання контрактів, порядку і курсу купівлі-продажу валюти, бухгалтерського супроводу зовнішньоекономічних операцій, при цьому консультації можуть отримати юридичні особи - клієнти будь-якого банку незалежно від галузі економіки, в якій вони працюють.

«Правильний вибір способу придбання валюти допоможе компанії заощадити значні кошти при проведенні зовнішньоекономічних угод», - цитує прес-служба керівника бізнесу обслуговування корпоративних VIP-клієнтів банку Андрія Тананкова. За його словами, банк щодня обслуговує тисячі експортних та імпортних контрактів клієнтів, і двадцятирічний досвід роботи банку на ринку допоможе компаніям знайти оптимальний варіант оформлення угод.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 121,02 млрд грн, зобов'язання - 155,97 млрд грн, кошти клієнтів - 108,5 млрд грн, власний капітал - 18,96 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, що володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є І.Коломойський і Г.Боголюбов (по 50 %).