Дефіцит зовнішньоторговельного балансу в 2013 році становитиме 13-14 млрд дол. - експерти

Баланс зовнішньої торгівлі України за підсумками поточного року залишиться дефіцитним на рівні 13-14 млрд дол., вважають опитані УНІАН експерти.

Головний економіст фінансових ринків «Креді Агріколь Банку» Олександр Печерицин передбачає дефіцит зовнішньоторговельного балансу в поточному році на рівні 14,5 млрд дол.

Згідно з прогнозами керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка, у поточному році дефіцит торгівлі товарами і послугами становитиме майже 13 млрд дол.

Основними факторами дефіциту зовнішньої торгівлі експерти називають повільні темпи зростання світової та української економік, а також нездатність експорту зрости за рахунок низького зовнішнього попиту на продукцію металургії та хімії. Водночас, як вважають експерти, очікуване зростання врожаю в поточному році підтримає експорт і поліпшить зовнішньоторговельний баланс. Що стосується скорочення обсягів споживання російського газу, експерти вважають це явище тимчасовим і не очікують значного зниження за підсумками року, але водночас не заперечують невелику позитивну динаміку.

Детальніше коментарі експертів читайте на сайті УНІАН-Економіка в статті «Українська модель економіки - падіння і дисбаланс».

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в першому кварталі 2013 року становив 125,8 млн дол., тоді як у першому кварталі 2012 року дефіцит становив 1,190 млрд дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками першого кварталу 2013 року становило 1,987 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 1,861 млрд дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.