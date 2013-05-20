Білорусь лідирує за зростанням інфляції серед країн колишнього СРСР

Мінськ. Республіка Білорусь посіла перше місце серед країн колишнього СРСР за зростанням споживчих цін у січні-квітні 2013 року. Про це свідчать дані Національного статистичного комітету Білорусі.

За чотири місяці ціни в Білорусі збільшилися на 5,9%, у Вірменії - на 2,8%, Азербайджані – на 2,7%, Росії – на 2,4%, Казахстані – на 2,2%, Естонії – на 1,9%, Молдові – на 1,7%, Таджикистані – на 1,4%, Киргизстані – на 1%, Литві – на 0,7%, Грузії – на 0,3%, Латвії – на 0,2%, Україні – на 0,1%, Туркменістані – на 0,7%.

У квітні ціни в Білорусі зросли на 0,5%, таке саме зростання цін спостерігалося і в Росії. В Азербайджані, Грузії і Молдові ціни збільшилися на 0,4%, у Казахстані і Литві – на 0,3%, Таджикистані – на 0,2%. Не змінилися ціни в Латвії і Україні, знизилися – у Вірменії, Киргизстані і Естонії (на 0,1%).

Довідка УНІАН. У 2011 і 2012 роках Білорусь лідирувала за зростанням цін серед країн колишнього СРСР, ціни в країні зросли, відповідно, на 108,7 і 21,8%.

Згідно із прогнозом уряду Білорусі на 2013 рік, інфляція не повинна перевищити 12%.

До того ж у недавньому посланні народу і парламенту президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що інфляція за рік не повинна перевищити 10%.