МВФ видав рекомендації Чорногорії: підвищити ПДВ і закрити найбільше підприємство країни

Міжнародний валютний фонд рекомендує Чорногорії з метою скорочення держборгу і стабілізації економіки підвищити ПДВ з 17% до 19% і закрити найбільше підприємство країни "Комбінат алюмінію Подгориця" (КАП), заявив журналістам у Подгориці представник МВФ Надім Ілахі.

"Уряду необхідно визначити дату ліквідації КАП. За минулі роки комбінат був головною причиною виснаження державного бюджету, що вплинуло на зростання держборгу", - сказав Ілахі, який очолював місію МВФ, що працювала в Чорногорії з 10 травня.

За словами експерта, для процесу ліквідації підприємства необхідний чіткий план. Процедура, на його думку, повинна пройти поступово, звільненим потрібно виплатити компенсації, а на період ліквідації за можливості зберегти "певне виробництво".

Коментуючи рекомендацію МВФ, прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович висловив надію, що "справа до закриття "Комбінату алюмінію Подгориця" не дійде", і уряд з парламентом знайдуть рішення, яке дозволить зберегти підприємство, передає РІА "Новости".

КАП останніми роками фактично знаходиться на межі банкрутства, його борги перевищують 350 мільйонів євро. Влада не допускає закриття комбінату, де працюють 1,2 тисячі осіб, у зв'язку з його стратегічним значенням для країни. У 2005 році КАП був приватизований En+ Group (входить до ДК "Базовий елемент" Олега Дерипаски). Зараз En+ Group та уряд Чорногорії мають по 29,36% у статутному капіталі підприємства.

Дохідна частина бюджету Чорногорії на 2013 рік становить 1,161 мільярда євро (33,26% ВВП), витратна - 1,257 мільярда євро (35,99% ВВП), планований дефіцит - близько 96 мільйонів євро (2,73% ВВП). Заборгованість держави за останні кілька років зросла майже вдвічі і зараз оцінюється приблизно в два мільярди євро або близько 60% ВВП.