Гривня на відкритті міжбанку у вівторок знизилася щодо долара

У понеділок, 20 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1600/8,1700 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5110/10,5255 грн/євро, щодо російського рубля - також знизилися, до 0,2617/0,2621 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2886/1,2888 (понеділок - 1,2858/1,2860).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1490/8,1560 грн/дол., до 12:00 - знизилися до 8,1575/8,1600 грн/дол., до закриття торгів - до 8,1600/8,1640 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,4770/10,4860 грн/євро, до 12:00 - до 10,4940/10,5035 грн/євро, до закриття торгів - зросли до 10,4910/10,5020 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2600/0,2604 грн/рубль, до 12:00 - до 0,2606/0,2610 грн/рубль, до закриття торгів - до 0,2609/0,2613 грн/рубль.